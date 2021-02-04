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11:00, 4 февраля 2021 года

Орловский Бессмертный батальон пройдет в интернете

Памятная акция приурочена ко Дню памяти воинов-интернационалистов.


Ограничения связаны с распространением COVID-19 в регионе. Онлайн-шествие Бессмертного батальона в этом году пройдет 15 февраля, – в День памяти воинов-интернационалистов и окончательного вывода войск СССР из Афганистана. В этот день будут возложены цветы к монументам, посвященным погибшим солдатам. Церемония у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов состоится в 12:00. Акции пройдут с учетом всех противоэпидемиологических требований.

С 10 по 15 февраля портал областного правительства организует трансляцию фотографий погибших воинов в специальном разделе.

В локальных конфликтах погибло 186 орловцев, 75 из них пали в Афганистане – сообщает сайт регионального правительства.


Артём Ежаков
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