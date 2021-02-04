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11:08, 4 февраля 2021 года

4 февраля - Всемирный день борьбы с онкологией

В центре внимания медицинского сообщества всего мира - люди с диагнозом «рак». В Орловской области делают все возможное, чтобы пациенты с таким диагнозом получали квалифицированную помощь.


Чтобы пациенты регионального онкологического диспансера получали более квалифицированную помощь, проводится модернизация этого учреждения. Там установили новый компьютерный томограф. Его купили в 2020-м. Всего на модернизацию оборудования в этом медучреждении потратили более 350 миллионов рублей - в рамках национального проекта «Здравоохранения». В этом году на приобретение техники выделят еще около 140 миллионов рублей. Врачи Орловской области получат выплаты за раннее выявление онкологии у пациентов. На эти цели премьер-министр страны выделили нашему региону больше 5 миллионов рублей. Развивается и онкологическое отделение в НКМЦ имени Круглой - в этом году центр признали одним из лучших в России.


Мария Семак
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