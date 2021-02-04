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11:12, 4 февраля 2021 года В Орловской области 159 новых случаев коронавируса, 5 - летальные В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 4 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 159 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 27 363.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 813. Накануне выписано 189 жителей региона, с начала пандемии – 24 185. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 5 – летальный исход был зафиксирован 365 раз.



Суточная заболеваемость в России – 16 714, всего – 3 917 918. Накануне выздоровело – 24 546, всего – 3 389 913. На лечении – 452 800. Количество смертей за сутки – 521, за все время разгула коронавируса – 75 205.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



