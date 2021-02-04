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11:26, 4 февраля 2021 года

Суточная заболеваемость коронавирусом в Орловской области

Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 4 февраля.


Суточный прирост в Орловской области:
Орел – 80; Глазуновский район – 24; Орловский – 17; Должанский – 12; Ливны – 5; Болховский район – 6; Мценский – 4; Дмитровский – 3; Урицкий и Свердловский – по 2; Хотынецкий, Кромской, Корсаковский и Троснянский – по 1.

Со старта распространения коронавируса:
Орел – 14 016; Орловский район – 3 469; Болховский – 548; Знаменский – 156; Хотынецкий – 486; Урицкий – 582; Шаблыкинский – 194; Сосковский – 175; Кромской – 326; Дмитровский – 644; Свердловский – 411; Троснянский – 281; Глазуновский – 221; Малоархангельский – 391; Покровский – 489; Колпнянский – 264; Должанский – 239; Ливенский – 550. Ливны – 1 077; Верховский – 294; Залегощенский – 379; Краснозоренский – 191; Новодеревеньковский – 396; Новосильский – 136; Корсаковский – 64; Мценск и Мценский район – 1 384.

Всего в регионе с начала пандемии заразилось – 27 363, за сутки – 159, выписано – 189. Выздоровело за все время – 24 185, на лечении – 2 813. От осложнений на фоне новой болезни в области скончались 365 человек – накануне умерли 5 жителей региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Инфографика оперативного штаба




Артём Ежаков
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