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11:33, 4 февраля 2021 года

Планшет – для учебы, футбол – для досуга

Представители партии «Единая Россия» продолжают реализовывать проект «Помоги учиться дома». В рамках проекта дети из многодетных и малообеспеченных семей получают ноутбуки и планшеты. А с 10 февраля стартует региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных клубов.


Благотворительная акция партии «Единая Россия» «Помоги учиться дома» стартовала в мае прошлого года в связи с переходом учебных заведений на удалённый формат работы в период пандемии коронавируса. Ноутбуки и планшеты уже получили два десятка детей из многодетных и малообеспеченных семей. На днях ещё трём орловским семьям передали необходимые гаджеты для дистанционной учёбы и работы в интернете.
 
Акция будет продолжаться, пока есть нуждающиеся. А вот кубок города по мини-футболу на призы партии разыгрывают впервые. В чемпионате участвует 15 команд, это порядка трехсот участников. Игры будут проходить в течение двух месяцев. Правда, без поддержки зрителей - это условие продиктовано пандемией.
 
Команды разделены на две подгруппы. Играют навылет. Лучших назовут в начале апреля. Открытие чемпионата и знакомство соперников состоялось в спортзале детско-юношеской спортивной школы. Он недавно прошел перезагрузку капитальным ремонтом - сделали мягкую кровлю, установили окна, обновили полы.
 
Ольга Пилипенко депутат Государственной Думы РФ: «Самое главная задача, которую мы ставим перед собой, это создать все условия, для того чтобы наша молодежь и взрослое поколение могли заниматься спортом».
 
За время действия партийных программ в регионе отремонтировано более 100 спортзалов, построено около 40 футбольных полей с искусственным покрытием. И эта работа будет продолжаться.



Анна Вайсергисер
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