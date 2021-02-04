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11:40, 4 февраля 2021 года За вакцинацией от COVID-19 в Орловской области будет следить специальный штаб Он был учрежден в соответствии с постановлением № 51, подписанным губернатором Андреем Клычковым.





Штаб возглавит председатель регионального правительства Валентина Нордстрем. В числе вошедших в созданный орган глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин и руководитель местного Роспотребнадзора Александр Румянцев, а также депутат ГД РФ Ольга Пилипенко. К составу также отнесли заместителей глав ряда профильных департаментов, главных врачей орловских поликлиник и руководство ГУП «Орелфармация».

«В числе основных задач организации - информирование населения о мерах и преимуществах профилактики коронавируса через интернет-ресурсы и медиаэкраны в общественных местах и медучреждениях региона, разработка предложений по совершенствованию мероприятий по вакцинации от коронавируса», – сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса.





Артём Ежаков



