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12:51, 4 февраля 2021 года

В Орле наказали нерадивого начальника, дважды обманувшего сотрудников

Восстанавливать справедливость пришлось прокуратуре.


Проверка была инициирована по просьбе граждан, которые сообщили о нарушениях трудового законодательства в ООО «Саммит».
 
По результатам инспекции выяснилось, что директор предприятия официально не устроил на работу семерых человек: не заключил с ними трудовые соглашения и не издал соответствующие приказы о приеме. После того, как сотрудники честно отработали свое время и прекратили трудовые отношения с ООО «Саммит», им не выплатили заработную плату и не произвели окончательный расчет.
 
С целью восстановления законных прав граждан, прокуратура вынесла постановления о возбуждении в отношении директора административного делопроизводства по ч. 4, ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от заключения трудового договора, невыплата в установленный срок заработной платы). В итоге, мужчина был оштрафован на 10 тысяч рублей, а рабочие получили свои деньги в полном объеме – сообщает сайт областной прокуратуры.



Артём Ежаков
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