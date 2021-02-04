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13:12, 4 февраля 2021 года На Орловскую область надвигается метель Неблагоприятные погодные условия ожидаются на территории региона в течение ближайших суток.





Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС со ссылкой на Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с девяти часов вечера сегодняшнего дня до девяти часов вечера 5 февраля на территории региона в ночное время местами снег и метель. Днем – небольшой снег. Порывы ветра могут достигать до 18 м/с, в среднем – от 8 до 13 м/с. Температура воздуха ночью: от -8℃ до -13℃, днем: от -5℃ до -10℃.





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