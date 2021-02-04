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14:55, 4 февраля 2021 года В Орле могут сменить подрядчика по детсаду на ул. Планерной Во время инспекции мэр города Юрий Парахин остался недоволен качеством работ и отставанием по срокам.





Это уже не первые нарекания, возникшие у властей к подрядчику ООО «АгроСтройМонтаж». В связи с этим фирме регулярно высылаются претензии.



Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Большие вопросы к качеству работ – меня оно пока не устраивает. Кроме того, подрядчик затягивает сроки. Он до сих пор не выполнил объём, запланированный до января 2021 года. Если говорить в цифрах, перечислен аванс в размере 22 миллионов рублей, а выполнение на сегодня составляет около 10 миллионов рублей. Общая готовность объекта – всего 27%. Нам предстоит подумать, стоит ли дальше полагаться на этого подрядчика».

Согласно сообщению пресс-службы мэрии, ясли на 80 мест на улице Планерной должны быть готовы к 25 июля 2021 года.



Напомним, что в середине прошлого месяца на объекте побывали заместитель председателя областного совета Михаил Вдовин и депутат ГД РФ Николай Земцов. Оба признали, что отставание по срокам есть, но в итоге остались довольны, ведь подрядчик обещал сдать все в срок и его позиция достроить объект даже себе в убыток «вызывает уважение». Ежедневно на объекте работают 15-16 человек и две единицы техники.



Фото пресс-службы мэрии Орла







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Артём Ежаков



