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15:41, 4 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сделает ли регион шаг из ограничений? Сегодня решат на заседании оперштаба.



- 100 дней в качестве мэра. Съемочная группа ГТРК «Орел» прожила один день с главой города Юрием Парахиным.



- Центр жалоб и просьб о помощи. Мы побывали там, куда стекаются все замечания орловцев.



- В Ливнах готовят к открытию ПЦР-лабораторию для тестирования животных.



- В Мценске открыли футбольный сезон. 15 команд в течение двух месяцев будут бороться за кубок города.



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