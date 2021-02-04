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15:45, 4 февраля 2021 года Все проблемы орловцев должны быть услышаны В Орловской области активно работает Центр управления регионом.





Центр управления регионом был создан в конце 2020 года. Задача центра – отследить все жалобы и проблемы, о которых рассказывают орловцы в соцсетях. При этом важно не просто выявить проблемы, но и проследить, чтобы орган власти дал ответ в установленный промежуток времени. Ответ должен быть максимально исчерпывающим и поступить в течение суток.



Сейчас орловцы говорят о не вывезенном мусоре, неубранном снеге, бродячих собаках. С закрытием Красного моста жители подняли и транспортный вопрос, указали властям на необходимость перенастройки светофоров и оборудования новых пешеходных переходов.



В лидерах по задаваемым вопросам социальная сфера и здравоохранение. Сейчас многих интересует прививка от коронавируса. Не все могут воспользоваться сайтом Госуслуг. Здесь на помощь придут волонтеры.



У них уже есть свой реестр, сформированный во время пандемии. В нем имена тех, кому нужна помощь не только в доставке лекарств, покупке продуктов, но и в записи на прививку от ковида. Волонтеры свяжутся с каждым. Добровольцы запишут желающих и сообщат о дате первой и второй вакцинации. База сделавших прививки будет единой.



Центры управления регионом созданы в каждом субъекте страны. На Орловщине в числе первых наладили и отработали прямую связь с депутатским и добровольческим корпусом.





Анна Вайсергисер



