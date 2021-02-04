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15:55, 4 февраля 2021 года

Под Орлом дети ходят в школу опасным путем

Овсянниковская общеобразовательная школа находится на территории Орловского района, ее также посещают и ребята из Орла. Черта города в последние годы меняет границы, и когда-то тихая деревня превратилась в большой населенный пункт с активным автомобильным движением, а безопасной дороги в школу как не было, так и нет. С жалобой в ОНФ обратились жители нескольких населенных пунктов - они очень волнуются за жизнь и здоровье своих детей.


Как рассказали жители деревни Овсянниково, их детям приходится ходить в школу по проезжей части. Улица Центральная шириной всего шесть метров, сделать тротуары там не получится. К тому же дорога не освещена. Нет тротуаров и у самой школы. Родители школьников неоднократно обращались в сельскую администрацию, но ее финансовые возможности ограничены.

Глава Платоновского сельского поселения Максим Барбашов рассказал, что планируется рядом со школой сделать разворотное кольцо для машин и тротуары. Уже готовится проектно-сметная документация. Но к работам приступят, скорее всего, не раньше 2022 года.

Чтобы выслушать родителей школьников, представителей сельской и районной администрации, приехали активисты Общероссийского народного фронта. По итогам встречи будет направлено обращение в администрацию Орла с тем, чтобы организовать безопасный путь для детей из Орла, которые также посещают Овсянниковскую школу. Представители народного фронта пообещали местным жителям держать этот вопрос на контроле.


Эва Стасюлевич
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