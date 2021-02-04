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16:04, 4 февраля 2021 года

В Орловской области уменьшилась заболеваемость животных бешенством

Региональное управление ветеринарии рассказало о двухлетних итогах борьбы с этих заболеванием.


Согласно пресс-службе управления, в позапрошлом году в регионе было выявлено пять случаев заболевания диких зверей и один – у домашнего животного. В прошлом году бешенство единожды нашли в дикой природе и три раза – у питомцев.

Другой положительной новостью является наращивание объемов вакцинации от этой болезни. В 2019 году прививку сделали 194 тысячам животных. Из них 45 тысяч собак и 33 тысячи кошек. Для диких плотоядных разложили 45 тысяч доз вакцины в приманках. Года назад лекарство дали 198 тысячам зверей – 43 тысячам собак и 32 тысячам кошек. В приманки положили 33 тысячи доз.

Бешенство – острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, является неизлечимой болезнью и всегда заканчивается смертью как животного, так и человека (при проявлении первых симптомов), поэтому специалисты в области ветеринарии продолжают работы по недопущения возникновения этой инфекции.


Артём Ежаков
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