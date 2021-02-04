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16:10, 4 февраля 2021 года Женщинам, отбывающим наказание в орловской колонии, рассказали о ранней диагностике рака груди Сегодня - Всемирный день борьбы против рака.





С женщинами, отбывающими наказание в ИК-6, провели занятие, на котором рассказали о ранней диагностике рака молочной железы. Кроме того, в общедоступных местах колонии были оформлены тематические выставки. Также провели конкурс плакатов и викторины. Современным методам диагностики, предупреждению и лечению раковых заболеваний посвятили видеоролики, которые показали на кабельном телевидении, доступном в исправительном учреждении, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.



Фото пресс-службы УФСИН России по Орловской области





Орловское Информбюро



