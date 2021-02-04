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16:24, 4 февраля 2021 года

В Верховском районе для пациентов открылся новый ФАП

Медучреждение возвели в поселке Скорятино.


Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает 178 человек из числа местного населения. Ранее пациентам за первичной медицинской помощью приходилось ездить за 15 километров от поселка в местную ЦРБ или в Русско-Бродскую врачебную амбулаторию. Ранее в Скорятино уже был ФАП, но он был уничтожен пожаром несколько лет назад.

Новое здание возвели еще прошлой осенью в рамках национального проекта «Здравоохранение», но разрешение на лечебную деятельность было получено только в конце декабре. В минувшем январе медучреждение начало принимать пациентов.

ФАП соответствует всем условиям для оказания первичной доврачебной помощи, а также вакцинации и профилактических осмотров. Для маломобильного населения оборудовали санузел и установили на порожках пандус для колясочников – сообщает сайт областного правительства.

Фото редакции газеты «Наше время»


Артём Ежаков
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