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16:24, 4 февраля 2021 года В Верховском районе для пациентов открылся новый ФАП Медучреждение возвели в поселке Скорятино.





Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает 178 человек из числа местного населения. Ранее пациентам за первичной медицинской помощью приходилось ездить за 15 километров от поселка в местную ЦРБ или в Русско-Бродскую врачебную амбулаторию. Ранее в Скорятино уже был ФАП, но он был уничтожен пожаром несколько лет назад.



Новое здание возвели еще прошлой осенью в рамках национального проекта «Здравоохранение», но разрешение на лечебную деятельность было получено только в конце декабре. В минувшем январе медучреждение начало принимать пациентов.



ФАП соответствует всем условиям для оказания первичной доврачебной помощи, а также вакцинации и профилактических осмотров. Для маломобильного населения оборудовали санузел и установили на порожках пандус для колясочников – сообщает сайт областного правительства.



Фото редакции газеты «Наше время»





Артём Ежаков



