В Верховском районе для пациентов открылся новый ФАП

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16:24, 4 февраля 2021 года
В Верховском районе для пациентов открылся новый ФАПМедучреждение возвели в поселке Скорятино.
Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает 178 человек из числа местного населения. Ранее пациентам за первичной медицинской помощью приходилось ездить за 15 километров от поселка в местную ЦРБ или в Русско-Бродскую врачебную амбулаторию. Ранее в Скорятино уже был ФАП, но он был уничтожен пожаром несколько лет назад.
Новое здание возвели еще прошлой осенью в рамках национального проекта «Здравоохранение», но разрешение на лечебную деятельность было получено только в конце декабре. В минувшем январе медучреждение начало принимать пациентов.
ФАП соответствует всем условиям для оказания первичной доврачебной помощи, а также вакцинации и профилактических осмотров. Для маломобильного населения оборудовали санузел и установили на порожках пандус для колясочников – сообщает сайт областного правительства.
Фото редакции газеты «Наше время»
Артём Ежаков