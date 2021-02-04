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16:41, 4 февраля 2021 года

Орловцев просят помочь подкормить зубров

Что предпочитают на завтрак, обед и ужин самые большие травоядные, и как оборудовали для них пункты пропитания в «Орловском полесье», узнала корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.


В гости к зубрам можно попасть лишь по бездорожью. Путь держим в сторону полей. Там в зимний период лесные исполины лакомятся тем, что осталось от сбора урожая. Чужаков не любят, поэтому остановившись, ведем себя очень тихо. Несмотря на свой большой размер исполины достаточно осторожны, если их что-то напугает, могут развить скорость 60 километров в час и перепрыгнуть препятствие высотой в три метра.

Вместе с зуброводами мы приехали к зубрам, чтобы предложить им лакомство. О том, что кушать подано, еще надо сообщить. Поэтому у каждого зубровода, - а их на Орловщине пять, по числу групп исполинов, - свой позывной. Кто-то стучит в колокол, кто-то зовет по имени.

На свист реагирует Маня. В ее подчинении находятся 177 особей. У зубров - матриархат, поэтому все ждут ее реакции и команды. Она совсем не «дюймовочка», а самая крупная самка. Вес около тонны и грозный взгляд. Спорить с такой не все решаются. Впрочем, и самцам живется в этом царстве неплохо, у каждого свой гарем из трех или пяти жен. На территории Орловской, Калужской и Брянской областей численность вольного поголовья приближается к круглой цифре - 1000.

Марина Абадонова, начальник отдела науки национального парка «Орловское полесье»: «Наши зубры уже живут и в национальном парке Угра, и в Смоленском парке, и заповеднике «Брянский лес». В целом процесс этот будет продолжаться. Естественно, мы вывозим малое количество особей, чтобы не навредить самой популяции».

Объект охоты в прошлом сейчас не трогают - восхищаются. Да и мы оценили - краснокнижным на Орловщине живется хорошо. Подтверждают это и факты. Зубров в «Орловское полесье» завезли в 1996 году. Вскоре появился на свет первый теленок. С тех пор поголовье увеличилось в десятки раз. Ежегодно каждая особь участвует в переписи.

Марина Абадонова, начальник отдела науки национального парка «Орловское полесье»: «Численность нашей группы зубров составляет 490 особей, из них 60 телят сеголетков. Остальные взрослые особи разного возраста».

Первый год для зубрят самый сложный. Чтобы выжить, нужно хорошо питаться. Поэтому для властелина лесов в национальном парке построили подкормочные площадки. В меню великанов - сено и дробленый овес (в чистом виде он не усваивается). Еще одно лакомство - соль.

У исполинов - сложная иерархия. Питаются по статусу, сначала самые сильные. Чтобы зубрята гарантированно получили свою долю подкормки, построена своеобразная столовая, куда взрослая особь просто напросто не попадет.

Несмотря на то, что зубров не кормят, а подкармливают, финансово это сложно. Сейчас только сена на одну зиму необходимо 200 тонн.

Марина Абадонова, начальник отдела науки национального парка «Орловское полесье»: «Зубров надо сберечь, то есть это охрана, накормить, это биотехния. И проследить - где они, что и как. Это мониторинг, забота науки. Поэтому обращаемся ко всем с просьбой заготовки кормов».

Более подробная информация и реквизиты указаны на сайте национального парка. Здесь зубры могут спокойно жить, а сотрудники Полесья охотится на них с помощью фото ловушек, коптеров и тепловизоров.

Так они изучают семейные ценности и манеры поведения зубров, а результат их работы становится достоянием Орловщины.

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Анна Вайсергисер
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