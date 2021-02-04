четверг 4.02.2021 17:30:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:44, 4 февраля 2021 года

УК «Зеленая роща» вывозит мусор за ООО «Экологистик»

Для этого региональный оператор увеличил число машин, обслуживающих шесть районов Орловской области.


О том, что со второго февраля «Зеленая роща» сама взялась за вывоз ТКО из Троснянского, Дмитровского, Кромского, Урицкого, Сосковского и Шаблыкинского районов, рассказал на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований генеральный директор АО «Корпорация развития Орловской области» Николай Дудин.

В связи с многочисленными жалобами людей на перенакопление ТКО на мусорных площадках, два соглашения с «Экологистиком» на вывоз мусора в обозначенных шести районах были разорваны. До выбора нового подрядчика «Зеленая роща» взялась за дело сама. Прием заявок на новые торги завершится 5 февраля.

Николай Дудин, генеральный директор АО «Корпорация развития Орловской области»: «Со 2 февраля ежедневно на маршрут выезжает 9 машин регионального оператора. Ранее в среднем на шесть районов выделялось две машины в день, то есть более чем в четыре раза региональный оператор увеличил парк машин».

Дудин отметил, что за один рабочий день в районах собрали 58 тонн отходов – в два раза больше, чем в предыдущие дни. Такой темп позволит разрешить проблемы с перенакоплением ТКО на мусорных площадках за 7 – 10 дней и не доводить до такого в дальнейшем. Изменения к лучшему в этом вопросе отметили главы Кромского и Дмитровского районов – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.