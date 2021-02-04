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16:44, 4 февраля 2021 года УК «Зеленая роща» вывозит мусор за ООО «Экологистик» Для этого региональный оператор увеличил число машин, обслуживающих шесть районов Орловской области.





О том, что со второго февраля «Зеленая роща» сама взялась за вывоз ТКО из Троснянского, Дмитровского, Кромского, Урицкого, Сосковского и Шаблыкинского районов, рассказал на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований генеральный директор АО «Корпорация развития Орловской области» Николай Дудин.



В связи с многочисленными жалобами людей на перенакопление ТКО на мусорных площадках, два соглашения с «Экологистиком» на вывоз мусора в обозначенных шести районах были разорваны. До выбора нового подрядчика «Зеленая роща» взялась за дело сама. Прием заявок на новые торги завершится 5 февраля.

Николай Дудин, генеральный директор АО «Корпорация развития Орловской области»: «Со 2 февраля ежедневно на маршрут выезжает 9 машин регионального оператора. Ранее в среднем на шесть районов выделялось две машины в день, то есть более чем в четыре раза региональный оператор увеличил парк машин».

Дудин отметил, что за один рабочий день в районах собрали 58 тонн отходов – в два раза больше, чем в предыдущие дни. Такой темп позволит разрешить проблемы с перенакоплением ТКО на мусорных площадках за 7 – 10 дней и не доводить до такого в дальнейшем. Изменения к лучшему в этом вопросе отметили главы Кромского и Дмитровского районов – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



