Главная » Новости



17:18, 4 февраля 2021 года Число полностью привитых от COVID-19 орловцев приближается к тысяче Об этом заявил сегодня на заседании оперативного штаба глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.





Иван Залогин, глава регионального департамента здравоохранения: «В настоящее время 6 304 человека получили первый компонент вакцины, 908 человек – полностью завершили вакцинацию. Еще более 10 тысяч человек записались на вакцинацию».

На заседании сообщили, что недостатка вакцины на сегодняшний день нет. Даже удалось сформировать определенный оперативный резерв. На данный момент область получила порядка 26 тысяч доз «Спутника V», до конца февраля в регионе ждут ещё партии вакцины общим объем в 19 тысяч доз.

Сейчас сделать укол можно в 25 прививочных пунктах. Развертывание кабинетов вакцинации скоро завершится в Шаблыкинском, Хотынецком, Краснозоренском, Знаменском и Должанском районах.



Орловцы могут записаться на вакцинацию от COVID-19 на сайте «Госуслуги», через электронную регистратуру Орловской области, мобильное приложение «2DR.RU» и единому номеру «122».



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Наша цель сегодня – сделать процесс записи и самой вакцинации максимально простыми для жителей региона». Приоритет в вакцинации по-прежнему отдается медикам, преподавателям, соцработникам и т.д. – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



