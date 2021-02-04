четверг 4.02.2021 17:30:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:18, 4 февраля 2021 года

Число полностью привитых от COVID-19 орловцев приближается к тысяче

Об этом заявил сегодня на заседании оперативного штаба глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.


 Иван Залогин, глава регионального департамента здравоохранения: «В настоящее время 6 304 человека получили первый компонент вакцины, 908 человек – полностью завершили вакцинацию. Еще более 10 тысяч человек записались на вакцинацию». 

На заседании сообщили, что недостатка вакцины на сегодняшний день нет. Даже удалось сформировать определенный оперативный резерв. На данный момент область получила порядка 26 тысяч доз «Спутника V», до конца февраля в регионе ждут ещё партии вакцины общим объем в 19 тысяч доз.
Сейчас сделать укол можно в 25 прививочных пунктах. Развертывание кабинетов вакцинации скоро завершится в Шаблыкинском, Хотынецком, Краснозоренском, Знаменском и Должанском районах.

Орловцы могут записаться на вакцинацию от COVID-19 на сайте «Госуслуги», через электронную регистратуру Орловской области, мобильное приложение «2DR.RU» и единому номеру «122».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Наша цель сегодня – сделать процесс записи и самой вакцинации максимально простыми для жителей региона».
Приоритет в вакцинации по-прежнему отдается медикам, преподавателям, соцработникам и т.д. – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.