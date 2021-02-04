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17:32, 4 февраля 2021 года

Нарушения эпидрежима в транспорте обошлись орловцам в 900 тысяч рублей

Статистику озвучили на сегодняшнем заседании оперативного штаба.


 Алексей Субботин, и.о. руководителя главы регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства: «В период с 25 января по 4 февраля состоялся ряд судебных заседаний, по итогам которых было вынесено 9 решений о взыскании штрафов на сумму 251 тыс. рублей за несоблюдение «масочного» режима в общественном транспорте. Всего по протоколам, составленными сотрудниками Департамента, вынесено штрафов на общую сумму 922 тыс. рублей, также судами вынесено 29 предупреждений водителям и перевозчикам».

В общественном транспорте было выявлено 384 нарушения «масочного» режима. По ним составлено 155 протоколов.

Далее слово взял и.о. главы областного департамента промышленности и торговли Максим Петров. Он рассказал, что за минувшую неделю в сфере торговли и общепита было составлено 23 протокола и направлено 13 извещений для явки на составление оного. С апреля по сегодняшний день таких протоколов набралось 462 штуки – 4 из них получили юрлица, 24 – ИП, 7 – должностные лица, 427 – физлица.

По 166 постановлениям, выписанным за нарушения «масочного» режима на этих предприятиях, суды вынесли административные наказания. 119 человек отделались предупреждениями, 47 – получили административные штрафы на общую сумму в 494 тысячи рублей – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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