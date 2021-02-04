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17:51, 4 февраля 2021 года В Орле задержан иностранец с крупным объемом «синтетики» 22-летнего парня подозревают в покушении на распространение крупного объема наркотиков.





Юноша был пойман с поличным оперативниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков во время создания им тайника. В «закладке» оказался сверток с подозрительным веществом, а при себе у парня оказалось ещё 14 пакетиков с похожей субстанцией. Все изъятое определили в лаборатории как синтетический наркотик, общим весом в 13,57 сотых грамма. Дома у задержанного нашли ещё 62 пакетика с неизвестным веществом. Что это такое, определят специалисты.



Подозреваемый задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 228.1. Расследование продолжается – сообщает сайт областного УМВД.



России по Орловской области





Артём Ежаков



