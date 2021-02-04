В центре Орла появились снежные фигуры

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18:18, 4 февраля 2021 года
В центре Орла появились снежные фигурыИх изготовили преподаватели учебных заведений города.
Скульптуры и горки из снега появились на площади перед драмтеатром. Три богатыря, Соловей-разбойник, Баба Яга и Конёк-Горбунок окружили трёхметровый снежный Замок.
Скульпторами стали преподаватели Орловского художественного училища им. Мясоедова, Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел, Орловской детской школы искусств им. Кабалевского, Детской школы искусств №2 им. Глинки, Детской художественной школы, Детских домов творчества №1, №3 и №5 и Детско-юношеской спортивной школы №3.
Администрация города просит орловцев бережно отнестись к снежным фигурам.
Фото пресс-службы администрации города Орла
Орловское Информбюро