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21:20, 4 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Ни фонарей, ни тротуаров. Почему ученики Овсянниковской школы вынуждены ходить по обочине? И есть ли решение? Мы выясняли на месте.



- Выздоровевших больше, чем заболевших. Орловщина делает еще один шаг из режима ограничений.



- В «Орловской полесье» продолжается зубриная перепись. Как подружиться с лесным исполином, и что у них в меню?



- Орловский ЦУР поможет записаться на вакцинацию.



- Детсадовский вопрос требует взрослых решений. Мы побывали на стройплощадке.



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