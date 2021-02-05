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21:20, 4 февраля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Ни фонарей, ни тротуаров. Почему ученики Овсянниковской школы вынуждены ходить по обочине? И есть ли решение? Мы выясняли на месте.
- Выздоровевших больше, чем заболевших. Орловщина делает еще один шаг из режима ограничений.
- В «Орловской полесье» продолжается зубриная перепись. Как подружиться с лесным исполином, и что у них в меню?
- Орловский ЦУР поможет записаться на вакцинацию.
- Детсадовский вопрос требует взрослых решений. Мы побывали на стройплощадке.
Вести-Орёл