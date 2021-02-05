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9:25, 5 февраля 2021 года

В рамках «БКАД – 2021» в Орловском районе отремонтируют дороги местного значения

Здесь планируется потратить 83,5 миллиона рублей.


Выделенные деньги позволят отремонтировать 9 километров трасс. Их ремонтом займутся подрядчики: ООО «МонолитСтрой», ООО «Дорстрой 57», ООО

«ГИАТТ». В список реставрации вошли:
• Деревня Некрасовка: улица Центральная;
• Поселок Стрелецкий: улицы Парковая, Школьная, Лясковского, Медицинская, участок дороги по Раздольной и Вишневской;
• Деревня Истомино: участки трасс по улицам Центральная и Новая;
• Пгт. Знаменка: участки дорог по переулку Березовому и улице Совхозной;
• Участок автотрассы Орел – Ефремов – д. Ступишино» – д. Кривая Лука.

В планах реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги – 2022» в Орловском районе уже прорабатываются списки трасс для реконструкции. Как сообщает сайт областного правительства, в приоритете стоит ремонт социально-значимых маршрутов, в том числе и школьных.


Артём Ежаков
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