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9:25, 5 февраля 2021 года В рамках «БКАД – 2021» в Орловском районе отремонтируют дороги местного значения Здесь планируется потратить 83,5 миллиона рублей.





Выделенные деньги позволят отремонтировать 9 километров трасс. Их ремонтом займутся подрядчики: ООО «МонолитСтрой», ООО «Дорстрой 57», ООО



«ГИАТТ». В список реставрации вошли:

• Деревня Некрасовка: улица Центральная;

• Поселок Стрелецкий: улицы Парковая, Школьная, Лясковского, Медицинская, участок дороги по Раздольной и Вишневской;

• Деревня Истомино: участки трасс по улицам Центральная и Новая;

• Пгт. Знаменка: участки дорог по переулку Березовому и улице Совхозной;

• Участок автотрассы Орел – Ефремов – д. Ступишино» – д. Кривая Лука.



В планах реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги – 2022» в Орловском районе уже прорабатываются списки трасс для реконструкции. Как сообщает сайт областного правительства, в приоритете стоит ремонт социально-значимых маршрутов, в том числе и школьных.





Артём Ежаков



