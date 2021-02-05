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8:28, 5 февраля 2021 года Орловскую МФО наказали за имя Она не имела права называться «микрофинансовой организацией».





Претензии прокуратуры были адресованы ООО «Микрокредитная компания "Алекс Инвест 46"». Так как эта организация с офисом в Знаменке была исключена Центробанком из госреестра МФО, то не имела более права использовать в названии словосочетание «микрофинансовая организация» (в данном случае «микрокредитная») и осуществлять услуги по такому кредитованию.



Возбужденное в отношении директора фирмы административное делопроизводство по ч. 1 ст. 15.26.1 КоАП РФ (незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания «микрофинансовая организация») завершилось штрафом в 20 тысяч рублей. Кроме того, компанию обязали сменить наименование на корректное – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



