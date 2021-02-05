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7:29, 5 февраля 2021 года УК «Зеленая роща» ликвидировала меньше половины незаконных свалок Статистика затрагивает двухлетний период.





Согласно представленным данным, региональный оператор за это время успел обнаружить в области 210 несанкционированных свалок с общим объемом отходов в 15 тысяч кубометров. Ликвидирована 101 свалка и 4 742 кубометра мусора в них. Работа над этой проблемой продолжается – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



