Главная » Новости



8:51, 5 февраля 2021 года В Орле завершился Чемпионат России по стрельбе из лука для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата С сильными духом людьми познакомилась съемочная группа ГТРК «Орел».





120 лучников из 20 регионов страны – таков состав Чемпионата России 2021 года. Соревнования проходили среди «классиков» и «блочников», в личном и командном зачетах. Спортсмены здесь особые, но правила соревнований практически не отличаются от других турниров.



Виталий Андреев, главный судья соревнований (г. Великие Луки):«Они достаточно сильные люди. И эмоционально тоже. Представьте, если у человека нет двух рук, а он стреляет из лука. Разве это не преодоление препятствий?».

У каждого за плечами своя история. Кто-то особенный с рождения. Есть и те, чья жизнь разделилась на до и после в зрелом возрасте. Но каждый из них нашел себя в спорте. Чемпионат России в Орле собрал и опытных спортсменов, и начинающих лучников.



Светлана Баранцева, чемпионка мира по стрельбе из лука (2019 г (Краснодарский край): «Это очень эмоционально напряженный вид спорта. Надо иметь устойчивую психику. На рубеже мы находимся очень долго, дистанции у нас очень длинные, и все это время идет борьба. Мы бывает и по три часа стреляем, когда идет квалификация».

Соревнования завершены. Медали розданы. Следующие соревнования по стрельбе из лука в Орле запланированы на май. Наш город примет Чемпионат и Первенство области.





Анастасия Дорохова



