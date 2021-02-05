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9:56, 5 февраля 2021 года

В поликлиники Орловской области вложат 300 миллионов рублей

Деньги регионального и федерального бюджетов выделены для ремонта и строительства медучреждений в этом году.


Соответствующее распоряжение правительства Орловской области № 52-р подписано губернатором Андреем Клычковым. В рамках освоения денег направят на строительство детской поликлиники в Ливнах (169 миллионов), капитальный ремонт Ливенской ЦРБ (71,2 миллиона рублей) и поликлиники № 2 в Орле (50 миллионов). Для разработки проектно-сметной документации для этих объектов потратят 7,5 миллионов. Значительная часть общей суммы – деньги федерального бюджета. Область выделила для этих нужд порядка 300 миллионов рублей - сообщает портал правительства Орловщины.

Деньги выделяются в целях реализации мероприятий региональной программы Орловской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области». О её реализации на территории региона в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» Анне Вайсергисер рассказал глава местного департамента здравоохранения Иван Залогин.

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Артём Ежаков
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