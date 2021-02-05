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10:47, 5 февраля 2021 года

В Орловской области за сутки делают свыше 1,5 тыс. тестов на COVID-19

Этот показатель сложился в течение последних двух недель.


По информации руководителя регионального Роспотребнадзора Александра Румянцева, озвученной на вчерашнем заседании оперативного штаба, в Орловской области в среднем за сутки проводится 1 627 ПЦР-исследований на коронавирус.

За все время было взято и проверено 446 293 пробы. Основная нагрузка – 218 884 теста – легла на региональный Центр гигиены и эпидемиологии, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.


Артём Ежаков
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