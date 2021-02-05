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10:57, 5 февраля 2021 года

«Цифровой лес» - наведение порядка в наших лесах

27 января, в Совете Федерации, в ходе 497-го заседания, сенаторами одобрены изменения в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных отношений, связанных с оборотом древесины.


В нашей стране на протяжении долгого времени выявляются системные проблемы лесной отрасли, которые проявились в незаконных рубках, лесных пожарах, существенном снижении лесовосстановления, низком уровне переработки леса и, как следствие, низкой экономической эффективности лесной отрасли. 
 
По мнению эксперта кафедры политологии и государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, причинами таких проблем стали несовершенные нормативно–правовые и хозяйственные отношения. 
 
В соответствии с поручениями Президента РФ по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, очень важным документом является разработанный проект федерального закона, который предусматривает создание федеральной государственной информационной системы лесного комплекса для обеспечения прослеживаемости древесины от ее заготовки до производства продукции ее переработки, в том числе в случае вывоза продукции из России. Новым законом создается современный информационный ресурс - «Цифровой лес».
 
Механизм контроля информационным ресурсом прост и эффективен: все сделки с древесиной, каждый этап ее движения будут внесены в лесной реестр, лесовозы будут оснащены системами спутникового слежения, склады хранения и лесоперерабатывающие объекты также будут зарегистрированы в лесном реестре. Даже простое приложение в мобильном телефоне сможет обеспечить совершение учетных действий на лесосеке при отсутствии Интернета и автоматическую передачу данных в лесной реестр в первой же точке доступа. Контроль будет осуществляться самой системой и в ходе проверок на местах.
 
Реализация закона даст ощутимый результат в наведении порядка в наших лесах.



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