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11:12, 5 февраля 2021 года На Красный мост сегодня доставят кран для строительства временной переправы Для этого с реконструируемого в Орле сооружения снимают лишнюю нагрузку.





Как только кран будет установлен, рабочие приступят к постройке временного пешеходного моста через Оку. Крытая конструкция, расположенная со стороны памятника Ивану Грозному, будет иметь трехметровую ширину и освещение. Саму переправу построят к апрелю. Вынос технических коммуникаций запланирован после завершения отопительного сезона. Отмечается, что с целью предотвращения захода на стройку посторонних, на объекте выставлена охрана.



Для того, чтобы заказчики и жители региона могли воочию наблюдать за ходом работ, на Красном мосту будет организовано видеонаблюдение – сообщает сайт мэрии Орла.





Артём Ежаков



