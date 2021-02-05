пятница 5.02.2021 11:18:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:12, 5 февраля 2021 года

На Красный мост сегодня доставят кран для строительства временной переправы

Для этого с реконструируемого в Орле сооружения снимают лишнюю нагрузку.


Как только кран будет установлен, рабочие приступят к постройке временного пешеходного моста через Оку. Крытая конструкция, расположенная со стороны памятника Ивану Грозному, будет иметь трехметровую ширину и освещение. Саму переправу построят к апрелю. Вынос технических коммуникаций запланирован после завершения отопительного сезона. Отмечается, что с целью предотвращения захода на стройку посторонних, на объекте выставлена охрана.

Для того, чтобы заказчики и жители региона могли воочию наблюдать за ходом работ, на Красном мосту будет организовано видеонаблюдение – сообщает сайт мэрии Орла.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.