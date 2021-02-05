Главная » Новости



11:32, 5 февраля 2021 года В Орловской области 155 новых случаев коронавируса, 4 - летальные В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 5 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 155 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 27 518.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 778. Накануне выписано 186 жителей региона, с начала пандемии – 24 371. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 4 – летальный исход был зафиксирован 369 раз.



Суточная заболеваемость в России – 16 688, всего – 3 934 606. Накануне выздоровело – 23 582, всего – 3 413 495. На лечении – 445 379. Количество смертей за сутки – 527, за все время разгула коронавируса – 75 732.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



