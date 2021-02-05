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11:45, 5 февраля 2021 года

Суточная заболеваемость коронавирусом в Орловской области

Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 5 февраля.


Суточный прирост в Орловской области:
Орел – 109; Орловский и Должанский районы – по 10; Болховский и Мценский – по 6; Урицкий и Свердловский – по 4; Верховский – 2; Малоархангельский, Покровский, Новодеревеньковский и Корсаковский – по 1.

Со старта распространения коронавируса:
Орел – 14 125; Орловский район – 3 479; Болховский – 554; Знаменский – 156; Хотынецкий – 486; Урицкий – 586; Шаблыкинский – 194; Сосковский – 175; Кромской – 326; Дмитровский – 644; Свердловский – 415; Троснянский – 281; Глазуновский – 221; Малоархангельский – 392; Покровский – 490; Колпнянский – 264; Должанский – 249; Ливенский – 550. Ливны – 1 077; Верховский – 296; Залегощенский – 379; Краснозоренский – 191; Новодеревеньковский – 397; Новосильский – 136; Корсаковский – 65; Мценск и Мценский район – 1 390.

Всего в регионе с начала пандемии заразилось – 27 518, за сутки – 155, выписано – 186. Выздоровело за все время – 24 371, на лечении – 2 778. От осложнений на фоне новой болезни в области скончались 369 человек – накануне умерли 4 жителя региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Инфографика оперативного штаба




Артём Ежаков
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