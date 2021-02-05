В Орле начали расселять аварийный дом № 38 по ул. Металлургов

|
|
|Главная » Новости
11:55, 5 февраля 2021 года
В Орле начали расселять аварийный дом № 38 по ул. МеталлурговВ качестве временного жилья людям предлагают гостиницу «Русь» и маневренный фонд. Для них организовано питание и перевозка вещей в пункт хранения.
В пятиэтажном доме 1970 года постройки находится 167 квартир, 145 из них принадлежат собственникам, 22 – на муниципальном балансе. На сегодняшний день закрыто 70 помещений и отселено 10 квартир.
8 февраля дом отключат от коммуникаций. К этому времени мэр Орла Юрий Парахин поручил многократно увеличить число расселенных жильцов и провести более активную работу по оповещению граждан.
Другие поручения градоначальника свелись к немедленному ограждению аварийного здания, установке маячков и организации круглосуточного дежурства до полного расселения дома.
ООО «СМУ-19» уже приступил к проведению комплекса противоаварийных мероприятий по усилению конструкций здания. Сам дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции еще в 2017 году, а в 2019 году – подлежащим сносу, сообщает сайт мэрии Орла.
Телефонные номера, куда можно обратиться за помощью в переселении:
• для жителей 1 этажа: (4862) 20-13-51 (МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла);
• для жителей 2 этажа: (4862) 76-33-69, 43-44-95, 43-49-18 (управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла);
• для жителей 3 этажа: (4862) 47-38-90, 47-38-50 (территориальное управление по Северному району);
• для жителей 4-5 этажей: (4862) 76-31-80, 43-31-05, 43-54-83 (управление по безопасности администрации города Орла).
Фото пресс-службы городской администрации
Артём Ежаков