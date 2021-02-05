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12:23, 5 февраля 2021 года

Жители Орла снова выберут общественные территории для благоустройства

Работы будут вестись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».


Голосование пройдет в два этапа: сначала пройдет обсуждение предлагаемого администрацией списка из 50 объектов. Наиболее понравившиеся горожанам территории перейдут во второй этап. Затем пройдет итоговое рейтинговое голосование – оно пройдет как очно, на счетных участках, так и в интернете. Участки-победители будут благоустроены в рамках бюджетных средств.

Более подробная информация о сроках проведения и формате голосования будет публиковаться на официальном сайте администрации города Орла, а также на аккаунтах администрации города Орла в социальных сетях «Фейсбук», «Вконтакте» и «Инстаграм», – сообщает пресс-служба городской администрации.


Артём Ежаков
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