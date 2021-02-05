Лучший учитель иностранного языка работает в Болхове

32 преподавателя из разных школ Орла и области участвовали в региональной педагогической олимпиаде. Татьяна Догадина представляла знания в английском, однако в Болховской гимназии она преподает еще немецкий и итальянский. Корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина побывала на факультативе «Итальянские сказки».

Итальянский язык Татьяна Догадина изучает самостоятельно, для души, вот и решила его красотой и мелодичностью поделиться с детьми, на факультативе, который называется «Итальянские сказки». Желающих посещать занятия – немало.

Татьяна Догадина, учитель иностранного языка гимназии г. Болхова: «Главное, что завлекает детей, это твоя любовь. Ты любишь, и они начинают любить. Я ничего особенного не делаю, это обыкновенные учебные действия, но если я вкладываю любовь, то они откликаются на нее. У меня была такая учительница, которая любила свой предмет и заставила меня его полюбить».

Тем предметом был английский язык. Затем выучила и немецкий. А в этом учебном году Татьяна Догадина выиграла региональную олимпиаду педагогов иностранных языков.

Кстати, долгое время сегодняшний учитель работала переводчиком на большом сельхозпредприятии, но пять лет назад решила продолжить семейную династию и пришла в школу.

Ольга Баева, директор гимназии г. Болхова: «Если бы во всех школах такие Татьяны Александровны присутствовали в стопроцентном наличии, то никакой школе не было бы страшно преодолевать образовательные вершины. Мы бы все покорили».

Вот и ученики болховской гимназии покоряют английский, немецкий и итальянский вместе с Татьяной Догадиной.