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12:35, 5 февраля 2021 года В Орле сыграют в волейбол на снегу Такой турнир пройдет впервые.





Любители волейбола выйдут на снежную площадку, чтобы разыграть награды. Городской турнир запланирован на воскресенье, 7 февраля. Место проведения - площадка на территории стадиона имени Ленина. Заявки на участие подали пять женских и четыре мужских команды. Одно из главных отличий волейбола на снегу от его летнего собрата - количество человек. Если в классическом одновременно на площадке может находиться шесть человек, в пляжном - чаще всего двое, то в зимнем команда состоит из трех спортсменов. Допускается наличие одного запасного. Волейболисты играют в плотной одежде, могут надевать перчатки и головные уборы. Важным элементом экипировки является обувь, обеспечивающая хорошее сцепление со снегом.





Анастасия Дорохова



