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14:57, 5 февраля 2021 года

В Орле пожарные спасли из горящей квартиры двух человек

ЧП произошло накануне, 4 февраля.


Информация о пожаре в многоквартирном доме на улице 7 Ноября поступила огнеборцам в 19:45. Из задымленного подъезда сотрудниками МЧС было эвакуировано 10 жильцов. Для спасения двух человек из горящей квартиры на втором этаже пришлось задействовать специальное оборудование. В помещении сгорела мебель и предметы интерьера, пострадал потолок. Степень ущерба и причины возгорания выясняют специалисты.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали одиннадцать раз, из них – три выезда на ликвидацию пожаров и пять – на различные происшествия (срабатывание пожарной сигнализации, короткое замыкание, вскрытие двери) – сообщает сайт регионального ГУ МЧС.


Артём Ежаков
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