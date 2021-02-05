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15:30, 5 февраля 2021 года «Пьяное» вождение отправило жителя Ливен в колонию Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.





Мужчина попался сотрудникам ДПС в апреле прошлого года. Перед этим посетил кладбище, выпил крепкое спиртное и снова сел за руль «шестерки». К слову, ливенец не имел права управлять автомобилем даже трезвым – у него никогда не было водительского удостоверения.



Мужчина не стал отпираться перед полицейскими. Он признался, что выпил перед поездкой. Освидетельствование показало, что в выдыхаемом у водителя воздухе содержится 0,348 мг/л этилового спирта при максимально допустимых 0,16 мг/л.



Так как преступление было совершено в период непогашенной судимости, суд отправил орловца в колонию строгого режима на год. Ещё два с половиной года после выхода осужденный не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями – сообщает пресс-служба областного суда.





Артём Ежаков



