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15:30, 5 февраля 2021 года

«Пьяное» вождение отправило жителя Ливен в колонию

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.


Мужчина попался сотрудникам ДПС в апреле прошлого года. Перед этим посетил кладбище, выпил крепкое спиртное и снова сел за руль «шестерки». К слову, ливенец не имел права управлять автомобилем даже трезвым – у него никогда не было водительского удостоверения.

Мужчина не стал отпираться перед полицейскими. Он признался, что выпил перед поездкой. Освидетельствование показало, что в выдыхаемом у водителя воздухе содержится 0,348 мг/л этилового спирта при максимально допустимых 0,16 мг/л.

Так как преступление было совершено в период непогашенной судимости, суд отправил орловца в колонию строгого режима на год. Ещё два с половиной года после выхода осужденный не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями – сообщает пресс-служба областного суда.


Артём Ежаков
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