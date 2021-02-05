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15:47, 5 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 155 новых случаев. Число заболевших снижается. Будет ли регион снимать ограничения?



- Временный пешеходный мост на Оке скоро начнут возводить. Сегодня на объект доставят специальный кран.



- «Классики» и «блочники» - на одном чемпионате. В Орле прошел Чемпионат России для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.



- Заявки пожилых - волонтерам напрямую. Как ЦУР помогает в решении вопросов?



- Итальянские сказки, а еще беседы на английском и немецком. О любви к слову и призвании - наш сюжет.



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