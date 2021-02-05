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15:59, 5 февраля 2021 года

В Орле ИП подозревают в мошенничестве при изготовлении протезов

Возбуждено уголовное дело по двум соответствующим статьям.


По предварительным данным расследования, индивидуальный предприниматель с 2019 по 2020 год получил государственные контракты на изготовление трех протезов голени и одного бедренного. В нарушение соглашений средства реабилитации не соответствовали техническому заданию. Мошеннические действия нанесли региональному Фонду соцстрахования ущерб на сумму в 4,3 миллиона рублей.

Еще одним преступлением в деле стал эпизод ложного сообщения о покупке протеза для инвалида в областной департамент соцзащиты. За это предприниматель незаконно получил 2,3 миллиона рублей компенсации.

Уголовное дело возбуждено по 4 эпизодам преступления. Расследования по статьям «Мошенничество» и «Мошенничество» при получении выплат продолжается – сообщает сайт областного СУ СК.


Артём Ежаков
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