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15:59, 5 февраля 2021 года В Орле ИП подозревают в мошенничестве при изготовлении протезов Возбуждено уголовное дело по двум соответствующим статьям.





По предварительным данным расследования, индивидуальный предприниматель с 2019 по 2020 год получил государственные контракты на изготовление трех протезов голени и одного бедренного. В нарушение соглашений средства реабилитации не соответствовали техническому заданию. Мошеннические действия нанесли региональному Фонду соцстрахования ущерб на сумму в 4,3 миллиона рублей.



Еще одним преступлением в деле стал эпизод ложного сообщения о покупке протеза для инвалида в областной департамент соцзащиты. За это предприниматель незаконно получил 2,3 миллиона рублей компенсации.



Уголовное дело возбуждено по 4 эпизодам преступления. Расследования по статьям «Мошенничество» и «Мошенничество» при получении выплат продолжается – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



