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17:20, 5 февраля 2021 года

В нескольких многоэтажках Орла уже давно не работают лифты

Подъемники заменили по программе Фонда капитального ремонта в четырех домах, но они еще не введены в эксплуатацию. Съемочная группа ГТРК «Орел» узнала, как живут без лифтов жильцы дома № 21 по улице Маринченко.


Лифты не работают в одиннадцати подъездах дома № 21 по улице Маринченко уже четыре месяца. Особенно тяжело преодолевать ступени людям пенсионного возраста, живущим на верхних этажах. На лестничных площадках поставили стулья – для небольшого отдыха. Так соседи проявляют заботу друг о друге.

Контракт с подрядчиком на замену лифтов в девятиэтажке заключили в ноябре прошлого года. Срок сдачи переносился ни раз: сначала обещали к новому году, затем – после новогодних каникул. Стоимость пока еще не принятых работ - 16 миллионов рублей.

Олег Милешкин, руководитель отдела Регионального фонда капитального ремонта: «Подрядчик на сегодняшний день уже нарушил сроки договора. По окончанию завершения подрядчику работ будут выставлены штрафные санкции».

Сегодня съемочная группа ГТРК «Орел» присутствовала на приемке лифта в одном из подъездов в доме № 21 по улице Маринченко. Нам продемонстрировали: подъемники - работают, останавливаются на заданном этаже, не шумят и не трясутся.

Денис Докукин, специалист отдела Регионального фонда капитального ремонта: «Если никаких не будет замечаний по технической части, будет выдан акт о вводе в эксплуатацию. По факту выдачи акт будут лифты запущены в работу».

Жители дома на Маринченко перестанут считать ступени до своих квартир на следующей неделе - ориентировочно.

Всего же по программе модернизации лифтов в 2020 году было заменено около сотни. До сих пор бесполезно нажимать на кнопку вызова в четырех многоквартирных домах. Там региональная программа забуксовала.

Сергей Шилак, представитель подрядчика: «На понедельник запланирована сдача девяти лифтов, и до среды планируем еще два сдать».

В 2021 году запланирована замена 127 лифтов. У каждого из них срок эксплуатации истек. По закону менять оборудование следует через четверть века, по факту - служат они почти в два раза дольше.


Анна Вайсергисер
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