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17:48, 5 февраля 2021 года Губернатор Клычков посетит Красный мост с инспекцией Ранее стройку посетил мэр Орла Юрий Парахин.





Глава региона опубликовал снимки реконструкции с высоты птичьего полета. По ним видно, что часть гранитного бордюра со стороны памятника Ивана Грозному уже демонтирована, с проезжей части снимается асфальт.



В комментарии к фотоотчету губернатор напомнил, что проезжая часть моста станет шире на 4 метра, транспортный поток будет отделен от пешеходов парапетным ограждением из декоративных блоков высотой в 0,75 метров от автотрассы.



Клычков подчеркнул, что мост находился в критическом аварийном состоянии и риск его эксплуатации был слишком велик – следует из сообщений губернатора в социальных сетях.



Фото с личных страниц Андрея Клычкова в социальных сетях











Артём Ежаков



