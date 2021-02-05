Губернатор Клычков посетит Красный мост с инспекцией

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17:48, 5 февраля 2021 года
Губернатор Клычков посетит Красный мост с инспекциейРанее стройку посетил мэр Орла Юрий Парахин.
Глава региона опубликовал снимки реконструкции с высоты птичьего полета. По ним видно, что часть гранитного бордюра со стороны памятника Ивана Грозному уже демонтирована, с проезжей части снимается асфальт.
В комментарии к фотоотчету губернатор напомнил, что проезжая часть моста станет шире на 4 метра, транспортный поток будет отделен от пешеходов парапетным ограждением из декоративных блоков высотой в 0,75 метров от автотрассы.
Клычков подчеркнул, что мост находился в критическом аварийном состоянии и риск его эксплуатации был слишком велик – следует из сообщений губернатора в социальных сетях.
Фото с личных страниц Андрея Клычкова в социальных сетях
Артём Ежаков