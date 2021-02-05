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17:51, 5 февраля 2021 года Орловские полицейские задержали подозреваемого в многомиллионном мошенничестве За 38-летним фигурантом уголовного дела пришлось ехать в Санкт-Петербург.





Преступление произошло минувшей осенью. По предварительным данным расследования, потерпевшему позвонил «банкир» и заявил, что на имя орловца пытаются взять крупный кредит. В качестве «противодействия», собеседник мужчины проинструктировал его оформить через мобильное приложение заём на сумму, на которую якобы пытались оформить договор. Деньги орловцу выдали, а затем злоумышленник убедил жертву сообщить ему все реквизиты и коды. Так мужчина лишился 4,8 миллиона рублей.



Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские отследили направление перевода и установили владельца счета. Правоохранителям пришлось ехать в Северную столицу. Успели как раз вовремя – подозреваемый обналичивал средства. Мужчину задержали и этапировали в Орел.



Правоохранители подозревают, что фигурант действовал не один. Сейчас расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) продолжаются. Максимальный срок,





Артём Ежаков



