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18:41, 5 февраля 2021 года Антон Гомозов: «Это не соревнование, а фестиваль опыта» Учитель истории из Орла Антон Гомозов вошел в Топ-15 лучших педагогов страны. На днях он вернулся из Волгограда, где проходил престижный конкурс профмастерства. И сегодня он рассказал орловским коллегам, как всё было. В Орле его встретили как победителя.





Финал Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020» прошел в Волгограде. Орловскую область представлял учитель истории 16-й гимназии города Орла - Антон Гомозов. Он попал в список 15-ти лучших из 85-ти педагогов всей страны. На малой родине призера встретили как победителя.



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Человек, который умеет разговаривать с ребятами - с учащимися и средней школы, и старшей школы - на понятном им языке, и в то же время ставит перед ними высокие цели и учит их через историю, через обществознание любить свою родину».

Это не соревнование, а фестиваль опыта. Так сам Антон называет конкурс «Учитель года». Пообщаться с коллегами из других регионов, обменяться знаниями - это было главным для молодого педагога.



Антон Гомозов, лауреат конкурса «Учитель года – 2020»: «Это все профессиональные люди, победители своих регионов. Это, безусловно, интересно - смотреть то, что делают они, общаться с ними и понимать не просто как люди работают, а как они живут этим. Мы взяли очень много контактов и надеемся, что мы все это применим и пустим в работу».

Из-за пандемии большая часть мероприятий прошла в онлайн-формате. В том числе и встреча с президентом страны - поздравления, после - разговор о том, что волнует. И Антон Гомозов выступил с инициативой снять фильм о выдающихся учителях.



Антон Гомозов, лауреат конкурса «Учитель года – 2020»: «Я думаю, что мои коллеги со мной согласятся, да и все педсообщество, если будет какая-то инициатива снять фильм про выдающихся учителей, быть может, тех, которых с нами сейчас уже нет. Это Шаталов, это Ушинский. Может быть, тех выдающихся людях, которые сейчас работают на ниве образования».

Антон с детства наблюдал за работой родителей - они учителя русского языка. Елена Гомозова говорит, что другого пути для сына не представляла.



Опорой и дружеским плечом для Антона стал учитель астрономии Сергей Шаров. В прошлом году он представлял Орловщину на конкурсе «Учитель года», в этом - поехал поддержать коллегу в Волгоград.



Сергей Шаров, участник конкурса «Учитель года – 2019»: «Мы стали хорошими друзьями. Не просто единомышленниками, коллегами, а действительно друзьями, которые чувствуют друг друга, понимают и могут друг друга поддержать».

И пусть Антон Гомозов не стал учителем года, не получил главную награду - Хрустального Пеликана, он признается - куда важнее горящие глаза детей и знания, которые он передает молодому поколению.





Юлия Сабельникова



