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19:05, 5 февраля 2021 года Орловцы испытывают на себе температурные качели Совсем недавно двадцатиградусные морозы сменились нулевой температурой. Впереди снова минус 25. Синоптики предупреждают: Орловщину накроет арктический антициклон. Экстренные службы Орла находятся в режиме повышенной готовности.





Зима в нашем регионе снова показывает свой колючий нрав. В ближайшие три дня холодный арктический антициклон накроет Орловщину. Температура ночью понизится до 25 градусов. Сложнее всего придется метеозависимым людям. Всем остальным прогулки не запрещаются, главное - потеплее одеться. И гулять, конечно, не долго. Как только почувствуете, что подмерзаете, сразу домой - греться. Способы есть разные, но врачи рекомендуют теплый чай с лимоном. А еще, чтобы пережить температурные качели, врачи рекомендуют готовиться заранее: нужно заниматься ходьбой, бегом, принимать поливитамины. При изменении погодных условий рекомендуется употреблять в пищу продукты, содержащие железо, калий, кальций, витамин С. Не стоит злоупотреблять приемом поваренной соли. Но имеются и противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.



Похолодание ожидается во всём Центральном федеральном округе. Морозы продлятся в течение трех дней. Затем столбик термометра начнет постепенно приближаться к плюсовой отметке.



Валерий Селихов, начальник орловского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «На следующей неделе тоже дня три-четыре морозы точно продержатся. Хотя температура немного повысится: в ночные часы будет до минус 17 градусов, а в дневные до 12».

Синоптики осадков не обещают. Порывы ветра могут достигать одиннадцати метров в секунду. Из-за надвигающихся морозов все городские службы приведены в боевую готовность. О том, что похолодание не скажется на погоде в домах горожан, уверенно заявляют коммунальщики. Ремонтные бригады сформированы, диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме.



Чтобы в случае ЧП температура в квартирах орловцев оставалась комфортной, работать необходимо сообща, поэтому управляющие компании тоже просят быть на чеку. Готовы принимать сообщения горожан и в Единой диспетчерской службе. В среднем сюда поступает около трехсот звонков в день.



Андрей Ивочкин, заместитель директора МКУ «ЕДДС г. Орла»: «Все объекты ЖКХ, которые непосредственно отвечают за это, работают в штатном режиме. Аварий нет. Надеемся, что их и не будет».

Впрочем, морозная погода - хороший повод провести время с семьей и неважно где - катаясь с горок или дома у телевизора.



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Анна Вайсергисер



