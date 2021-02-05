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21:20, 5 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловщина в плену погодных аномалий. Готовы ли коммунальщики к сильным морозам? И что советуют врачи метеозависимым людям?



- Монтаж закончили, но подключать не торопятся. Четыре многоэтажки в Орле остались без лифтов.



- Учитель истории из Орла Антон Гомозов вошел в Топ-15 лучших педагогов страны.

На родине его встречали как победителя.



- Под расселение. Жильцы аварийного дома на Металлургов покидают квартиры.



- Временных переправы будет две. Как сегодня идут работы на Красном мосту?



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