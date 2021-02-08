Главная » Новости



9:15, 8 февраля 2021 года Орел – столица окружного кикбоксинга Спортивный год в Орле начался с серии крупных турниров по стрельбе из лука. Эстафету у лучников перехватили бойцы. Наш город принял Чемпионат и Первенство ЦФО по кикбоксингу в разделе К-1.





В этот раз до Орла добрались более 300 бойцов. Турнир продлился несколько дней, каждый боец провел как минимум одну схватку. Количество спортсменов радует организаторов. Это значит, что интерес к виду спорта только растет.



Игорь Кулбаев, технический делегат Федерации кикбоксинга России, заслуженный тренер России: «На данный момент в федерации кикбосинга России зарегистрировано 82 региональные федерации, составляет больше 10 тысяч занимающихся по всей стране. Что самое отрадное - наша команда номер один в мире».

13-летним спортсменам на ринг уже можно. Но только в защитной экипировке. Для орловца Сергея Семендяева домашнее Первенство ЦФО - дебютное в разделе К-1 – самом сложном, но и самом зрелищном разделе кикбоксинга. Отличий от других дисциплин здесь достаточно: больше вариантов для атаки ногами, иная экипировка, наличие гонга. Бой проигран, но первая медаль в кармане.



А вот Никита Гривин из Брянской области свой стартовый поединок закончил досрочно. Судья объявил, что боец победил ввиду явного преимущества. Сказался опыт спортсмена. Пять лет из своей десятилетней жизни Никита - в кикбоксинге.



Медалисты окружных соревнований получат право выступить на Первенстве России по кикбоксингу. Проведение национального турнира запланировано на апрель.





Анастасия Дорохова



