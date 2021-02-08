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8:16, 8 февраля 2021 года В этом году в санатории отправят 700 орловских льготников География курортов: средняя полоса России, Краснодарский край и Северный Кавказ.





На оплату 700 путевок для санаторно-курортного лечения орловцев из федерального бюджета выделено 16,5 миллионов рублей. Бесплатно не только проживание, но и доставка людей к санаториям междугородним транспортом.



Право на льготу имеют 10 категорий граждан: ветераны ВОВ, боевых действий, инвалиды войны, члены семей погибших или умерших инвалидов войны, участников ВОВ и прочих боевых действий, а также дети с инвалидностью и другие граждане, включенные в Федеральный регистр получателей – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



