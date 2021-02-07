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9:19, 7 февраля 2021 года Орловское УФСИН ищет дом для служебных собак-пенсионеров Кинологическая служба безвозмездно передаст животных в добрые руки.





Собаки имеют ветеринарные книжки, обследованы и привиты. По долгу службы животные выдрессированы, но совершенно не агрессивны – жизнерадостные и добрые четверолапые готовы стать верными друзьями и отличными охранниками для дома – сообщает пресс-служба региональное УФСИН.



Обращаться по телефону: 8(4862) 72-95-85 (кинологическая служба УФСИН).





Артём Ежаков



