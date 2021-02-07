В Орловской области назвали размеры социальных пособий после индексации

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10:22, 7 февраля 2021 года
В Орловской области назвали размеры социальных пособий после индексацииВ феврале она составила 4,9%.
Размеры льгот, действующие с этого месяца, согласно пресс-службе областного департамента труда и занятости:
• Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности – 708 рубля 23 копейки;
• Единовременное пособие при рождении ребёнка - 18 886 рублей 32 копейки;
• Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет для неработающих граждан - 7 082 рубля 85 копеек;
• Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - 29 908 рублей 46 копеек;
• Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - 12 817 рублей 91 копейка;
• Ежемесячная выплата на каждого ребенка до достижения возраста полутора лет гражданам, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС - 3 652 рубля 44 копейки;
• Ежемесячная выплата на каждого ребенка от полутора лет до достижения им возраста трех лет гражданам, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС - 7 304 рубля 87 копеек.
С графиком выплат можно ознакомиться на портале регионального департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости и его страницах в социальных сетях.
Артём Ежаков